GF Vip | morta ex opinionista | la notizia arrivata nella notte

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 dicembre 2022) Come certamente ricorderà chi ha seguito lo scorso Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini accanto alle allora opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, rimasta anche quest’anno, aveva chiamato altre due opinioniste non famose, bensì delle “opinioniste del popolo” che dovevano dare il loro parere in merito alle vicende che accadevano dentro la casa rappresentendo il pubblico. Una di loro, Rosella Rota, purtroppo non c’è più. GF Vip,una exL’anno scorso al GF Vip Alfonso Signorini aveva voluto anche le “opinioniste del popolo”, due donne di nome Rosella e Adriana Rota, che dovevano fare le veci del pubblico. Purtroppo le due donne restarono in carica poche puntate, in quanto successivamente il conduttore preferì lasciarle a casa, forse perché mancava lo spazio per le loro opinionisti....