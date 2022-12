Pensioni minime a 600 euro per gli anziani over 75 | verso l' accordo in un emendamento alla manovra

Il governo si prepara a depositare un emendamento alla ...Ledovrebbero salire a 600 euro per chi ha più di 75 anni . Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti di governo , è chiuso l'accordo politico in maggioranza sull'aumento: la ...Le pensioni minime dovrebbero salire a 600 euro per chi ha più di 75 anni. Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti di ...La proroga al 31 dicembre 2022 della Cilas per il superbonus al 110% e la misura 'salva-sport' che consente alle società sportive di saldare in 60 rate i versamenti tributari con maggiorazione del 3%, ...