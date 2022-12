Il loro compito Ballando | giuria a pezzi | cosa scappa di bocca alla Carlucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022)con le stelle è ormai un pezzo di storia del sabato sera di Rai1, nonché un fenomeno che non smette di crescere, soprattutto grazie alle polemiche extra-gara che alimentano l'interesse durante la settimana. Questa edizione che è giunta agli sgoccioli (la finalissima andrà in onda venerdì 23 dicembre) ha riscosso l'ennesimo successo di ascolti, ma verrà ricordata soprattutto per gli screzi tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi e per quelli interni proprio. In un'intervista concessa a Bubino, Millyha rotto il silenzio sul pessimo clima che si respira tra i giurati, soprattutto dopo le discussioni che la Lucarelli ha avuto con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. “Giustamente prendono ilsul serio - si è limitata a ...