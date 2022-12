Consorzio Grana Padano | aiuti per compensare i costi aumentati

Il Sole 24 ORE

"La nostra filiera sta bene, ma soffriamo per l'aumento dei costi, sia del denaro sia dell'energia". Lo ha detto ad askanews il direttore generalePadano, Stefano Berni. "Abbiamo bisogno di aiuti per compensare tutti questi costi". 17 dicembre 2022Il Pnrr e la fiera delPadano, anche di questo ha parlato il presidente deldi tutela delPadano Renati Zanghini, a margine dell'Assemblea annuale. "Vogliamo realizzare progetti reali, in linea con i principi di sostenibilità del Pnrr, e per le grandi adesioni ... Consorzio Grana Padano: sempre pronti a investire in innovazione - Il Sole 24 ORE Montichiari, 17 dic. (askanews) - Il Pnrr e la fiera del Grana Padano, anche di questo ha parlato il presidente del Consorzio di tutela del ...Montichiari, 17 dic. (askanews) - Molti motivi di orgoglio e qualche criticità: l'Assemblea annuale del Consorzio di Tutela del Grana ...