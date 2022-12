Stellantis | al Ces 2023 la mobilità del futuro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –porta la sua visione di una nuova era dilibera e innovativa al CES, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia che si svolgerà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio. Il Ceo di, Carlos Tavares, è stato invitato dal CES a tenere un discorso sulla visione digiovedì 5 gennaio, presso il Palazzo Ballroom del Venetian Resort. “Al CES mostreremo il meglio della nostra tecnologia che punta a soddisfare i nostri clienti e ad affrontare la più grande sfida globale di oggi, il cambiamento climatico”, ha dichiarato Tavares. “Vedrete come stiamo realizzando propulsioni elettrificate e prive di emissioni, come il nostro software sta rendendo lapiù semplice e sicura e come la sostenibilità sia ...

Le concept car Ram 1500 Revolution BEV e Peugeot Inception saranno sicuramente le due novità più attese dialdi Las Vegas 2023. Ma non saranno le uniche: il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA sarà presente alla fiera tecnologica statunitense con un'ampia gamma di modelli e soluzioni hi ... Stellantis porterà tante novità al CES 2023 di Las Vegas Sono stati pubblicati i dati ufficiali di vendita di auto in Europa per quanto riguarda il mese di novembre. A proposito del gruppo Stellantis segnaliamo un calo delle vendite con -3,7 per cento rispe ...