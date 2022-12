LIVE Snowboardcross | Cervinia 2022 in DIRETTA | Visintin e Sommariva ai quarti di finale | Belinghieri e Carpano in semifinale

OA Sport

Al femminile purtroppo pesa l'assenza di Michela Moioli: la bergamasca è ancora ai box per i problemi alla schiena. Proveranno a non far sentire la mancanza Caterina Carpano e Sofia Belinghieri . ...11:54 Subito sul podio dunque Omar Visintin, che inizia col piede giusto la stagione di Coppa del Mondo di. Noerl ricomincia da dove aveva finito, ovvero salendo sul gradino più alto ... LIVE Snowboardcross, Cervinia 2022 in DIRETTA: Visintin e Sommariva all'attacco. Assente Michela Moioli Si contano ormai le ore per la gara di Coppa del Mondo del 2022-2023 di snowboardcross che, a Cervinia, si disputerà venerdì 16 dicembre del 2022. Precisamente, a partire dalle ore 10,30 con la copert ...sulla neve.Sbarca a Cervinia la Coppa del Mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale, fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. La bergamasca Moioli anc ...