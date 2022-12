Grande Fratello Vip | Antonella in perizoma | Edoardo sbotta | Basta | è finita

Libero Magazine

Riuscirà a vincere questa sfida In effetti negli anni passati al Biscione non ha mai sbagliato un colpo conducendo programmi di grandissimo successo, tra cui ile L'Isola dei Famosi.AlVip è arrivato il tanto atteso confronto tra Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini . Da quando la sorella di Elettra è ritornata nella famosa Casa di Cinecittà come ospite, Antonino ... Antonino Spinalbese lascia davvero il Gf Vip: la sua confessione Dana Saber, chi è modella e nuova concorrente del Gf Vip, conosciuta ai più in seguito al bacio con la ex Gieffina Dayane Mello Conosciamola meglio ...Antonella Fiordelisi ha esagerato e, dopo la rovinosa caduta di stile rappresentata dalla volgarissima imitazione fatta di Oriana Marzoli al Grande ...