GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria deciso a lasciare Antonella Fiordelisi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Stavoltane è assolutamente certo: vuolee il motivo l’ha detto a chiare lettere sia alla diretta interessata che ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Il volto noto di Forum, infatti, si è stancato di essere trattato male ma soprattutto si è stancato degli atteggiamenti della fidanzata, che secondo lui gli manca anche di rispetto. A far traboccare il vaso è stata l’imitazione cheha fatto di Oriana in mini perizoma e dicendo cose volgari. GF Vip 2022,dice adche vuole lasciarla Dopo questo episodio, nella serata di ieri,è stato molto chiaro con ...

Grande Fratello

Gf, Antonella Fiordelisi imita Oriana mezza nuda edperde le staffe L'influencer si è presentata mezza nuda con un perizoma anche ben visibile . Parrucca bionda, occhiali da sole, ...Il 28enne stremato dal comportamento della 24enne nella Casa "Prima mi mettevo lì e piangevo, adesso non mi viene neppure da piangere"Donnamaria è arrivato al limite. Al GFlascia Antonella Fiordelisi in diretta tv . "Basta!" , dice convinto. E' stremato dai comportamenti della 24enne nella Casa: la goccia che ha fatto ... Edoardo Donnamaria: "Non voglio stare con una persona così" - Mediaset Infinity Grande Fratello Vip, concorrente deluso dalla sua fidanzata: "Ogni giorno me ne fai una" Sono ormai giorni che tra Edoardo Donnamaria e Antonella ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi è arrivata ad una decisione definitiva nei confronti di Edoardo.