Didattica a distanza | quali sono state le principali difficoltà in Italia?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quando a marzo 2020 gli istituti scolasticichiusi a causa del diffondersi della pandemia le scuole e gli insegnanti hanno dovuto trovare delle soluzioni per fare in modo che le attività previste continuassero nonostante la chiusura delle strutture. Inizialmente i docenti lo hanno fatto in modo autonomo, proponendo soluzioni diverse a seconda degli strumenti a disposizione della scuola e delle famiglie e dell’età degli studenti aisi dovevano rivolgere. Non tutti i docenti e non tutte le scuole hanno adottato fin da subito gli strumenti digitali, soprattutto le videolezioni in diretta, che poientrati a far parte in modo più consistente della nuova modalità di insegnare e apprendere che ha preso il nome di(DAD). La DAD ha dovuto affrontare ...