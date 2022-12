Superlega | parere Corte | monopolio Uefa non viola norme Ue

Questa la conclusione, non vincolante ai fini della sentenza, presentata oggi dall'avvocato generale della Corte Ue nella causa che laha intentato a Uefa e Fifa per il presunto monopolio ...L'Avvocatura generale della UE ha espresso il suoin merito alla vicenda: 'Le regole FIFA - UEFA in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza ...BRUXELLES - Le norme della Fifa e della Uefa che sottopongono ad autorizzazione preventiva qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione. Questa la conclus ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...