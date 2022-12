Storie Italiane | la triste diagnosi in diretta | ” C’era qualcosa che non andava…”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Moltoè stato il racconto condiviso a, delle parole che hanno sconvolto tutti i presenti. Ma di cosa si tratta? In base al palinsesto Rai, il 13 dicembre è andato in onda l’ennesima puntata di, un appuntamento che in parte è stato dedicato alla maratona Telethon 2022. E questa è un’iniziativa che va avanti ormai già da alcuni giorni e che durerà fino al prossimo weekend. Logofoto rete ildemocratico.comEd è proprio durante lo spazio che Eleonora Daniele ha dedicato al Telethon nel suo programmache ha avuto modo di ospitare un bambino, il piccolo Edoardo. È stata sua la storia che ha spezzato il cuore di tutti i presenti dei telespettatori che si sono sintonizzati ...

... seuqel del 1 Avatar del 2009, da oggi nelle sale- Ansa . Tredici anni fa James Cameron ... Credo che il film vada molto più in profondità rispetto al primo episodio che aveva unae dei ...Ascolti tv della mattina di mercoledì 14 dicembre 2022 Rai Uno " Uno Mattina è visto da 804.000 spettatori (16.7%); Rai Uno "ha conquistato 828.000 spettatori (17.5%) nella prima ...Si è tenuta a novembre a Roma ed è stato un luogo di scambio e smantellamento di stereoripi, come ci racconta la sua direttrice esecutiva ...Nella storia del naufragio del Massimo Garau si delinea, inesorabilmente, come in molti altri misteri italiani, l’ombra del depistaggio. Tra menzogne e mezze verità ci si scopre, ancora una volta, ...