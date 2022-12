La Gazzetta dello Sport

Il commentatore della Rai è stato assegnato alla finalina Croazia - Marocco e non potrà seguire dal vivo Lionel Messi e l'Argentina. Le sue frasi ...... in grado ancora di regalarci qualche lampo dell'antica classe (chesaluta come "dono di cui ...il fatto che una fetta non trascurabile di audience prende sul serio questo baraccone dei ... Adani resta... in panchina! Le reazioni del mondo del web Uno poi se le immagina, le facce dei cammelli mentre Messi li salta in dribbling. Ma Lele Adani è già andato oltre, verso l’amore “che trasuda attraverso un pallone da calcio”.Adani non commenterà la finale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia: ecco il motivo della decisione presa dalla Rai in vista dell'ultimo atto ...