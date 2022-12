Qatar 2022 | Messi | “Finale sarà mia ultima partita in un Mondiale”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ladi domenicasicuramente la miaa un. Ci sono molti anni davanti e non credo che ciun’altra opportunità. E finire così è il massimo”. Ad affermarlo il capitano dell’Argentina Lioneldopo il successo per 3-0 sulla Croazia che qualifica l’Albiceleste per ladi. La ‘pulce’ realizzando su rigore il gol dell’1-0 ha realizzato il suo 11° gol in una Coppa del Mondo, superando Gabriel Omar Batistuta come miglior marcatore ai mondiali nella storia del calcio argentino: “Quel che vogliamo tutti è altro. Tutto bene, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo di squadra che è il più bello di tutti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

