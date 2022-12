Agenzia ANSA

A sostenerlo è Mykhailo, consigliere dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, parlando al canale tv Rbc. "Questo (la fine della- ndr) dipende da molti fattori: matematici, ...A sostenerlo è Mykhailo, consigliere dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, parlando al canale tv Rbc. "Questo (la fine della- ndr) dipende da molti fattori: matematici, ... Podolyak, guerra potrebbe finire in primavera-estate 2023 La conclusione della guerra in Ucraina dipende da una serie di fattori. Ma se analizzata da un punto di vista psicologico e matematico, può accadere già nella primavera o nell'estate del 2023. (ANSA) ...Zelensky ritiene necessaria la creazione di un tribunale speciale per giudicare i crimin commessi da Mosca durante il conflitto con l'Ucraina. "Gli occupanti ...