L’ex Lazio Lucas Leiva costretto a fermarsi | “alterazione del ritmo cardiaco”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il calciatore ex, attualmente al Gremio, èdal calcio. Gli esami strumentali di rito si sono trasformarti in un incubo per il centrocampista, è stata riscontrata un’del. La conferma è arrivata attraverso un comunicato, pubblicato sul profilo Instagram del calciatore. “Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l’atletaha presentato, negli esami di routine pre-stagionali, un quadro didel. Il giocatore, quindi, è esonerato dalle attività fisiche fino al completamento degli esami supplementari”.non potrà allenarsi ...