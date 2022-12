Strage Roma | chiesta la convalida del fermo di Campiti 

... il 57enne che domenica scorsa alle 9.45 ha ucciso con tre colpi di pistola altrettante donne e ferito altre tre persone nel gazebo di un bar a. L'accusa nei confronti di Campiti è quella di ...... coi servizi sociali e territoriali che potrebbero segnalare casi di pazienti affetti da delirio paranoide come, presumibilmente, questo povero malato di. Il disturbo paranoide è una malattia ...Tanta rabbia e amarezza dopo la strage di Roma. "Mia moglie era una santissima donna. Non meritava di essere ammazzata in quel modo", si sfoga così Claudio D'Angelo, marito di Sabina Sperandio, 71 ann ...“Ho agito d’istinto per evitare una strage, gli eroi si trovano nei fumetti o al cinema”, ha dichiarato a Fanpage ...