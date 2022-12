E' una settimana decisamente invernale | raffica di perturbazioni con neve | freddo e pioggia Ecco dove

La Svolta

... senza essere attaccato o sbeffeggiato, parlare difamiglia formata da un uomo e dadonna, ... ma tutti molto indifferenti verso le decine di cristiani che ognivengono massacrati in ...E'decisamente invernale quella che stiamo vivendo e che ci aspetta nei prossimi giorni sull'Italia, in particolare al Nord. Questo grazie a più perturbazioni atlantiche che con l'aiuto di ... Iran: seconda esecuzione in meno di una settimana E' una settimana decisamente invernale quella che stiamo vivendo e che ci aspetta nei prossimi giorni sull'Italia, in particolare al Nord.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...