Zelenska da Brigitte Macron alla vigilia del summit Parigi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Première Dame di Francia,ha ricevuto oggi all'Eliseo la First Lady ucraina, Olena. Nel corso dell'incontro, che si è tenutodella doppia conferenza per l'...

In particolare, precisanno fonti vicine alla Première Dame,Macron e Olena"hanno fatto il punto sull'operazione Cicogna che ha consentito di accogliere in Francia bambini ucraini ...La moglie del presidente francese Emmanuel Macron,Macron, accoglie e riceve all'Eliseo, a Parigi, la First Lady ucraina Olena, nonche' consorte del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. 12 dicembre 2022(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - La Première Dame di Francia, Brigitte Macron ha ricevuto oggi all'Eliseo la First Lady ucraina, Olena Zelenska. Nel corso dell'incontro, che si è tenuto alla vigilia della ...Roma, 12 dic. (askanews) - La Première Dame Brigitte Macron ha ricevuto all'Eliseo a Parigi Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino ...