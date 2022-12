Portavano droga a domicilio in tutta Roma | 13 arresti

SulPanaro

Essendoci motivo di ritenere che si trattava di sostanza stupefacente destinata allo spaccio e che l'uomo potesse avere a disposizione altra, gli agenti sipresso la sua abitazione, a ...Casaroli non è intervenuto direttamente, ha fatto intervenire gli ex cappellani di Regina Coeli chewhisky, lettere, tutto quello che serviva,, all'interno del carcere. Quando è ... Otto arresti per spaccio di droga: portavano cocaina e hashish nella Bassa Leggi su Sky TG24 l'articolo Beyoncé vuole che tu sia sobrio, senza vizi e senza passato scabroso per lavorare con lei ...Uno degli indagati, per non destare sospetti, si portava il figlio di pochi anni durante gli incontri con i clienti.