Gran Bretagna | morti tre bambini caduti in un lago ghiacciato

Io Donna

La sanzione proporzionata al portafoglio è infatti una realtà anche in Germania, Danimarca, Svezia, Francia, Svizzera, Belgio e, ultimo Paese ad aver introdotto il sistema nel 2017. A ...Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il fatto ... Dai fischi ai commenti, le molestie stradali in Gran Bretagna diventano reato Lo scorso giugno la Gran Bretagna ha eliminato le restrizioni sulle importazioni di prodotti dalla regione. Un segno di rinnovata fiducia, dopo anni di sforzi. "Finora abbiamo organizzato circa 700 ...Una nuova minaccia per la salute pubblica arriva dal Qatar: si tratta della cosiddetta "influenza del cammello", meglio conosciuta come Mers-CoV (sindrome respiratoria ...