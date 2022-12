Francia | Deschamps | “Non mi aspettavo il Marocco ma merita rispetto”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Didier, commissario tecnico della, ha rilasciato delle dichiarazioni sul, prossimo avversario in semifinale

Favorita "La più attrezzata è la, nonostante tutte le assenze,è stato bravo a sostituire soprattutto Pogba e Kanté. con giovani di grande personalità come Tchouaméni. Non dico che ...Laha sofferto ma alla fine è riuscita a superare l'Inghilterra, bella e ancora una volta ... Una prova 'di squadra' quella che ha permesso di vincere 2 - 1 ai 'galletti' di, motivati ...Secondo la stampa francese sono stati gli attacchi di quella inglese a capitan Lloris a motivare ulteriormente i 'Bleus' di Deschamps: ecco cosa è successo ..."Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore ...