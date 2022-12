Storia diplomatica | Rudolf Rahn

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022), nato a Ulma il 16 marzo 1900 e scomparso a Düsseldorf il 7 gennaio 1975, è stato un diplomatico tedesco. Laureato in scienze politiche e sociologia, dopo il conseguimento del dottorato entrò in diplomazia nel 1927 e nella NSDAP nel 1933. Durante la seconda guerra mondiale fu inviato nella Francia di Vichy, poi a Tunisi e a Roma; infine dal 10 settembre 1943 fu nominato da Hitler Plenipotenziario civile del Reich presso il governo nazionale fascista (RSI dopo il 1º dicembre 1943).riceveva direttive dal Ministro degli Esteri Joachim von Ribbentrop. L’11 settembre dello stesso anno, in occasione dell’anniversario della firma del Patto Tripartito,viene nominato ambasciatore del Reich presso la RSI. In questo modo viene modificato, soltanto sul piano formale, il suo ...