Gigliola Cinquetti | chi è | età | canzoni | carriera | chi è il marito | figli | oggi | Non ho l’età

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin che è pronta ad accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo, che avranno solo un ‘compito’: quello di raccontarsi, di mettersi a nudo davanti alle telecamere. Tra di loro anche, che ripercorrerà le tappe della sua. E parlerà della sua sfera sentimentale. Dagli esordi al debutto diè nata a Verona il 20 dicembre del 1947, da una famiglia agiata e nobile. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico,ha ottenuto l’abilitazione per l’insegnamento e ha deciso ...