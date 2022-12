Ivan Zazzaroni punge Selvaggia | “Inacidita e provocatrice”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Questa perLucarelli non è stata un’edizione facile di Ballando con le Stelle, visto che oltre alle discussioni con i concorrenti è stata contestata e attaccata anche dai colleghi giudici, una su tutti Carolyn Smith. Non solo la nota coreografa, ancherecentemente ha lanciato qualche frecciatina alla Lucarelli. Ospite a Un Giorno Da Pecora, il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato cheè unae che negli ultimi anni sarebbe un po’su: “, ha questo velenino”. “Perché una gara di ballo è diventata una continua lite tra giurati e concorrenti? Sai che me lo sono chiesto anche io. Però dobbiamo entrare nell’ottica che è ...

Fanpage.it

E fortuna che Maurizio Costanzo ha detto, difendendo Selvaggia Lucarelli dagli altri giudici di Ballando con le Stelle, che 'meno male che c'è, uno serio' . Il marito di Maria De Filippi si è pronunciato a Un Giorno da Pecora (Rai Radio Uno), lo stesso programma in cui è intervenuto poco fa ancheche, però, non ha ...Costanzo ha detto la sua anche in merito agli altri giurati di Ballando "salvando" solo il direttore del Corriere dello Sport: "Meno male che c'èche è uno serio" . Successivamente il ... Ivan Zazzaroni su Adani: Potrebbe diventare il migliore, ma non si può passare da Pizzul a lui Zazzaroni commenta il fenomeno più discusso di questi mondiali sotto il profilo televisivo, elogiando Adani per le sue competenze ma al contempo ...E fortuna che Maurizio Costanzo ha detto, difendendo Selvaggia Lucarelli dagli altri giudici di Ballando con le Stelle, che “meno male che c’è Ivan Zazzaroni, uno serio”. Il marito di Maria De Filippi ...