Reddito di cittadinanza | respinte 240 000 domande e l' Inps ne sospende altre 50 000 per controlli

"Suldisiamo stati sempre molto chiari. La parte che serve per rispondere alla poverta' ci trova d'accordo, ma per come e' strutturato oggi, il provvedimento non funziona e servono ..."In Calabria sono 240 mila i percettori deldi. Considero questa misura giusta nella parte che riguarda la necessità di affrontare il tema della povertà, ma è sbagliatissima in quella parte che affronta le politiche attive ...Sono i dati Inps che conta 1.290.000 domande pervenute. Gli "scenari di rischio elaborati ed i relativi allarmi attivati" dall'Inps hanno ...“In Calabria sono 240 mila i percettori del reddito di cittadinanza. Considero questa misura giusta nella parte che riguarda la necessità di affrontare il tema della povertà, ma è sbagliatissima in qu ...