Otto new entry nel cast de Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 | tra loro un attore di Bridgerton

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il: Glidel2 amplia il suoaggiungendo bennewper la prossima stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito. I nuovi componenti delsono: Oliver Alvin-Wilson (Lovesick di Netflix); Stuart Bowman (Alex Rider, Guilt, Bodyguard, Versailles); Gavi Singh Chera (The Lazarus Project); William Chubb (Vampire Academy, The Sandman, Pistol ); Kevin Eldon (Game of Thrones, Tenebre e ossa, Inside Number 9); Will Keen (The Pursuit of Love, The Crown); Selina Lo (Hellraiser); e Calam Lynch (, Derry Girls). Gliepisodi della prima stagione de Il...