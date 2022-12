Cooperazione nel settore della difesa tra Italia | Giappone e Regno Unito

Agenzia Nova

La compagine italiana oltre a Leonardo " presenteprogramma già dal 2018 con Leonardo UK " ...così strategico come il Global Combat Air Programme è la testimonianza di un modello di...Il Gcap accelererà le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico - continua - Approfondirà la nostracampo della difesa , la collaborazione scientifica e ... Xi Jinping: “Rafforzeremo la cooperazione con i Paesi arabi” L'Italia ha ritardi da colmare rispetto agli altri Paesi europei in termini di risorse mobilitate per lo sviluppo sostenibile e della tutela del clima, secondo le linee guida strategiche settoriali di ...(Teleborsa) - Italia, Giappone e Regno Unito svilupperanno un progetto per la realizzazione di un caccia aereo militare di nuova generazione. "Come Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito -.