Basket | programma 10^ giornata Serie A1 2022 2023 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 10^dellaA1di. Un turno che prevede ben tre anticipi il sabato 10 dicembre, e tutti scontri interessanti: si parte infatti con Venezia-Brescia, vissuta poco più di una settimana fa in Eurocup, per poi proseguire con Napoli-Trento e concludere con Tortona-Sassari. Domenica 11, invece, si parte con l’Olimpia Milano contro Reggio Emilia, che ha appena cambiato coach, e via via tutti gli altri match. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONERISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...