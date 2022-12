Milano | che peccato! Cade ad Atene al supplementare dopo essere andata anche a +15

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Amara sconfitta esterna per l'AXche sfiora il colpo adma deve cedere,un overtime, contro il Panathinaikos, 90 - 77.aver dominato la gara per quasi 30 minuti i campioni d'...

Fanpage.it

Amara sconfitta esterna per l'AXsfiora il colpo ad Atene ma deve cedere, dopo un overtime, contro il Panathinaikos, 90 - 77. Dopo aver dominato la gara per quasi 30 minuti i campioni d'Italia subiscono la rabbiosa rimonta ...L'attrice sembra essere intenzionata ad acquistare un'abitazione su, visti gli impegni professionaliha nel capoluogo lombardo, ma dopo la brutta esperienza con gli affitti, starebbe ... I locali di Milano che non accettano più contanti: Solo vantaggi, ci sentiamo più sicuri La partita di OAKA contro un Panathinaikos reduce da tre vittorie consecutive potrebbe servire per dare una scossa e risollevare gli animi della squadra allenata da coach Ettore ...L’Olimpia si fa rimontare 15 punti dai greci e poi si scioglie ai supplementari, è sempre ultimo posto in classifica ...