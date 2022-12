Tir sbaglia strada e resta incastrato | percorso bloccato e traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTradito dal navigatore o dalla scarsa conoscenza delle strade locali un autista è rimastoper aver erroneamente imboccato la strettache collega Vitulano a Castelpoto. Nello specifico, l’ingorgo è stato causato da un Tir che è rimastodurante una manovra nel tratto che attraversa la frazione Pantanella, nel comune di Vitulano. Per liberare il mezzo e soprattutto per gestire la viabilità locale, andata in, sono intervenuti i carabinieri e Vigili del Fuoco. In corso le operazioni per liberare ladal mezzo pesante. Il camionista ha raccontato di averetoa causa del navigatore satellitare, finendo per imboccare per via Pantanella Izzi. Disagi per i cittadini che percorrono la via ...