Corna | trova la moglie a letto col migliore amico e viene anche umiliato | terrificante

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una storia clamorosa, che si scopre leggendo il Daily Star, storia tradotta e rilanciata da Dagospia. Nella pagina delle lettere del tabloid britannico, unre chiede aiuto all'esperta di relazioni di coppia Jane O'Gorman, il tutto dopo aver scoperto che laè andata acol suo, nel lorodi casa. E non solo: il malcapitato è statocacciato di casa dallastessa. "Miami ha cacciato per aver osato rispondere. Dice che non posso tornare a casa finché non mi scuso per averle mancato di rispetto. Questo è tipico di lei. Il fatto è che lei è nel torto per essere andata acon il mio. Vuole che io perdoni e ...