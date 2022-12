(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Anche quest’anno la magia del Natale a, a Pomezia,sulle note musicali suonate dai componenti dell’Associazione Musicale Incontrocanto, che presenta la X Edizione della Rassegna. Sabato 10 Dicembre alle ore 19:30 presso la Parrocchia San’Agostino disi esibiranno in concerto il Coro Polifonico Incontrocanto di Ardea diretto dal M° Francesco De Stefani ed il Gruppo Vocale Exafonix di Cerveteri diretto dal M° Luana Pallagrosi, con un repertorio che spazia dai canti di Natale, al Pop e al Gospel. Si entrerà così nell’atmosfera natalizia, quest’anno un po’ più austera a causa della mancanza di decorazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha deciso di risparmiare e mettere solo gli alberi di Natale nelle due piazze principali di ...

Il Corriere della Città

In semifinale si è trovato davanti all'Riccardo Di Giosia che gli ha interrotto il ...dei vigili del fuoco di Pisa del settore lotta gode di ottima salute e che dice ancora la sua in......di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici del gruppo, ... "Sviluppo Filiere" è il programma messo insin dal 2015 da Intesa Sanpaolo a supporto dello ... Campo Ascolano, arriva NataleInCanto Anche quest’anno la magia del Natale a Campo Ascolano, a Pomezia, arriva sulle note musicali suonate dai componenti dell’Associazione Musicale Incontrocanto, che presenta la X Edizione della Rassegna ...ASCOLI - Ogni giorno, sotto le cento torri, si registrano la bellezza di 68.500 spostamenti in auto. Si prende il mezzo anche per coprire delle distanze inferiori al chilometro e mezzo. Un dato ...