Per Myrta Merlino arriva il tapiro d’oro | “Cose che si gestiscono in famiglia | non fuori”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022) Valerio Staffelli non perdona e nella puntata di Striscia la notizia in onda il 6 dicembre 2022, lo vedremo consegnare un. La giornalista e conduttrice de L’Aria che tira, non ha rilasciato nessun commento, in questi giorni, dopo che è stata resa nota una nota ufficiale dai lavoratori di La7 che hanno chiesto un intervento urgente dell’azienda, denunciando alcuni atteggiamenti della. In particolare, nella nota, si legge che la conduttrice avrebbe atteggiamenti maleducati con i suoi collaboratori. Non solo, nelle ultime ore, diverse persone che lavorano per la, hanno rilasciato in anonimo delle dichiarazioni alla stampa. C’è persino chi ha detto che la conduttrice lancia delle spazzole alle sue parrucchiere… Oggi ascolteremo quindi per la ...