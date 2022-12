Congedo di maternità | come usufruirne in modo flessibile | quale documentazione presentare

Orizzonte Scuola

Se entrambi i genitori sono presenti: Il periodo massimo di, in caso di fruizione da parte della sola madre, è pari a 6 mesi (trascorso ilobbligatorio di); Il periodo ...Così il governo ha pensato bene di aumentare l'indennità delparentale per 30 giorni portandola all'80% della retribuzione. In modo da tutelare maggiormente la, insieme all'assegno ... Congedo parentale, un mese in più con stipendio all’80%: la novità nella Legge di Bilancio 2023