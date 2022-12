Assalto ai big nerazzurri | 150 milioni sul piatto | Marotta vacilla

(Di martedì 6 dicembre 2022) La big inglese rompe gli indugi per due giocatori: la cifra sullascia nel dubbio BeppeUno sta facendo faville al Mondiale in Qatar, complice anche un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Firenze Viola

All'indomani dell'annuncio al Tg1 del cast diin gara a Sanremo 2023, Ama appare in un letto ... Lillo in versione attivista (che però non sa scrivere in inglese sui cartelli) fa il suoal ...Un occhio al campo, l'altro sul mercato: lesono pronte all'A vederlo, sembra un trentenne. Imposta, recupera, si inserisce e segna anche. Eppure la carta d'identità di Jude Bellingham parla chiaro: classe 2003. Al suo primo Mondiale con l'Inghilterra ha sempr ...Le big lo stanno osservando eccome e sono rimasti completamente senza parole dalle sue prestazioni. Tanto è vero che c’è il top club pronto a tentare l’assalto in vista della fine di questa stagione.