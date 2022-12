Papa | La fame nel mondo finirebbe | se non si fabbricassero armi per un anno

AGI - Agenzia Italia

Pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe lanel mondo, perché penso che è l'industria più grande'. Cosi'Francesco che lo scorso 2 dicembre ha ricevuto una delegazione ...... sconfiggere la, garantire la salute e la cura, custodire la casa comune, promuovere i diritti ... Per rilanciare la centralità del Mediterraneo, ilpropone "un'agenda che spazi dai temi di geo ... Papa Francesco: "La fame nel mondo finirebbe se per un anno non si facessero armi" Il pontefice è tornato sul conflitto in Ucraina e sull'importanza della fede e dell'altruismo: "Chi aiuta soltanto e non adora è un ateo buono, niente di più. Chi adora e non aiuta, è un cinico, un bu ...La condanna forte ed esplicita nei confronti di Mosca e il paragone delle sofferenze provocate dall’invasione, estremizzate dall’accanimento contro le strutture civili ucraine, con la grande fame e lo ...