Oggi Domenica In formato ridotto | tutti gli ospiti del 4 dicembre 2022

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo aver saltato un turno, tornaIn con una nuova puntata per Mara Venier in diretta dalle 14 su Rai 1. Puntata breve, nella programmazione di Rai 1 ancora molto influenzata dai mondiali di calcio.IN infatti ci aspetta dalle 14 alle 15,35 poi la linea passerà ai mondiali di calcio con la nuova gara delle 16 degli ottavi di finale. Chi ci terrà quindi compagnia questo pomeriggio su Rai 1? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata diIn di, eccole per voi.In anticipazioni:glidiTra glidella puntata di...

Francia - Polonia si gioca4 dicembre 2022 alle ore 16 per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il gioco inizia a farsi duro e i giganti francesci e quelli polacchi saranno chiamati ad una sfida ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di4 dicembre 2022La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di4 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed ...TERAMO – Il Club Biancorosso informa che in data domenica 18.12.2022, alle ore 20.00, presso il Ristorante “Fattoria Fabiocchi” (Via Nazionale in località Frondarola), è in programma la Cena di ...Dove vedere lo Streaming Gratis di Sudtirol-Frosinone, gara valida per la 15ª giornata di Serie B in programma domenica 4 dicembre alle ore 15:00 ...