Mondiali | Scaloni | Australia è stata una rivale complicata

Commenta per primo Lioneldifende Lautaro Martinez. Il ct dell'Argentina ha dichiarato dopo la vittoria contro l'Australia agli ottavi di finale deiin Qatar: 'Lautaro ci ha salvato molte volte in passato e ...Così il ct dell'Argentina, Lionel, dopo il successo di misura (2 - 1) sull'Australia negli ottavi di finale dei. "La squadra australiana - sottolinea- è stata un avversario ...Argentina-Australia, Scaloni: "Abbiamo faticato troppo. Di Maria spero recuperi per l'Olanda". Scaloni ha parlato dopo la vittoria contro l'Australia per 2-1.Probabili formazioni Argentina-Olanda: quarti di finale Mondiali Qatar 2022. Ballottaggi, squalificati e indisponibili ...