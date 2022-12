Calaiò | Mazzocchi attualmente è da Nazionale | lo vedrei bene pure al Napoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Emanuele,ex attaccante del,ha parlato in esclusiva al Tmw News,trattando vari argomenti,partendo dal suo ex compagno di squadra Pasquale,di seguito le sue parole : "Se è dalo è e lo ha dimostrato sul campo. Mancini lo ha chiamato perché è tra gli esterni più forti che ci sono in Italia e ladeve ripartire dai giovani che hanno gamba, voglia e che si sudano la maglia. Ho avuto l'onore di giocare con lui a Parma, l'ho cresciuto. Bisogna sapere la sua storia, mi raccontava di quando era alle prime armi e giocava nelle scuole calcio, che andava a portare la spesa nei condomini del palazzo. Ha una storia che mostra che è cresciuto con sani principi, fame, voglia di arrivare. Si è guadagnato tutto con il sacrificio, a fine ...

