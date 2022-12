Verona | scelte Zaffaroni per affiancare Bocchetti

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’Hellasha scelto Marco, ex allenatore di Albinoleffe e Cosenza, perSecondo quanto riportato da Sportitalia, l’Hellasavrebbe scelto MarcoperSalvatorein panchina. L’ex difensore non aveva infatti ancora il patentino per poter allenare in Serie A.arriva così in Serie A dopo una lunga gavetta nelle categorie minori. L’ex difensore aveva allenato in precedenza Monza, Albinoleffe, Chievo e Cosenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

