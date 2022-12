(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Che la strada intrapresa dal Pd per ridiscutere la propria identità non sia la più semplice lo prova in qualche modo la cronaca, quasi mai disinteressata,prime battute di questo congresso. Fatalmente l'attenzione è più rivolta alla tattica che alquestioni discusse. Alla tattica forse è un eufemismo". Lo scrive Andreain un post su Facebook. "Come si prova a reagire a questo racconto? Cercando di staresulcheil Pd", sottolinea tra le altre cose l'ex ministro del Lavoro proseguendo il suo post.

La Svolta

Tra le ultime misure adottate,ricorda il rafforzamento del personale dell'Ispettorato ... E un metodo fatto di confronto per il quale ci siamobattuti. Auspichiamo che il nuovo ......non si sono mai fermate e ringrazio anche l'assessore ai Servizi cimiteriali Salvatoreche ... ma questa amministrazione dimostra di proseguire a contrastarel'emergenza sepolture ... Ultimo'ora: Pd: Orlando, 'caparbiamente sul merito delle sfide che ci attendono' Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Che la strada intrapresa dal Pd per ridiscutere la propria identità non sia la più semplice lo prova in qualche modo la cronaca, quasi mai disinteressata, delle prime battut ...