La scelta disperata di Riccardo Ha preferito morire piuttosto che dire ai genitori di aver mentito

(Di sabato 3 dicembre 2022)Faggin, 26 anni, si schianta con la sua automobile contro un albero e muore. La famiglia era pronta per i festeggiamenti per la sua laurea ma l’Ateneo smentisce tutto. La vicenda è avvolta da un alone di mistero:Faggin, giovane ventiseienne di Padova, durante la notte scorsa si è schiantato contro un albero L'articolo proviene da Leggilo.org.

Blasting News Italia

I prezzi sono abbordabili (a seconda della grandezza della campana di vetro e delladei ... PER LA CASALINGA(MA NON TROPPO) La mamma è una cuoca provetta e la sua più grande passione è ...Leggi anche > Gf Vip, il video choc di Nikitaper Luca Onestini: 'Mi ha detto così...' ... LaMa perchè Noa Alexander Non si sa nel dettaglio i motivi per cui Bianca Atzei e Stefano ... Il Paradiso,anticipazioni 12-16 dicembre:Vittorio affronta Marta, Adelaide disperata Alle nuove accuse mosse dall'ex compagno, Disperatamente mamma ha risposto con una nota ufficiale al nostro quotidiano, dichiarazione che però non risponde ai quesiti dei follower ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...