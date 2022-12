Kane | 'Sempre grato a Pelé | ecco cosa mi consigliò nel 2015' VIDEO

TUTTO mercato WEB

Harryha parlato in presenza dei media alla vigilia della sfida tra Inghilterra e Senegal , valevole ... I gol sono ciò su cui verrò giudicato maggiormente , ma sono una persona calma e ho...... match in programmail 4 dicembre ma alle ore 16 (ora italiana) all' 'Al Thumama Stadium' di ... Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Foden, Saka;. C. T: ... Kane sempre in cima alla lista del Bayern. Kahn: "Ottimo giocatore, ma consideriamo tanti nomi" Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha fatto gli auguri alla leggenda del calcio brasiliano Pelé, dopo le ultime notizie sul peggioramento dello stato di salute.Il ct inglese e l'attaccante hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale del Mondiale in Qatar ...