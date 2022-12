Coppa del Mondo | Goggia è Regina di discesa | “Margini per vincere ancora”

(Di sabato 3 dicembre 2022) La primafemminile della stagione didelregala grandi emozioni e distacchi risicatissimi mauna volta è un’efficace Sofiaa confermarsi ladella Men’s Olympic di Lake Louise. La campionessa bergamasca ha ottenuto il quarto successo di fila sulla pista canadese rintuzzando gli attacchi delle sue agguerritissime avversarie, prime fra tutte la campionessa olimpica Corinne Suter e Cornelia Huetter, che alla fine si sono arrese solamente per 4 e 6 centesimi.ha mostrato la solita tempra e capacità di far scorrere gli sci: dopo un primo intermedio in cui ha limitato al minimo i danni, si è scatenata dal secondo riscontro cronometrico in poi e a quel punto nessuna è stata capace di superarla, per il trionfo numero 18 della ...

