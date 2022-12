Venerdi 2 Dicembre 2022 Sky Cinema | Il Grande Gioco - Ep 5 e 6

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 29,17 - 24 Così dice il Signore Dio: 'Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel ...Non è da escludere che la sua replica possa giungere nel corso della puntata di venerdì 2, in diretta. Protesta La7: Myrta Merlino nel mirino di Dagospia. Il comunicato sindacale non è l'...Si verificano precipitazioni a carattere di pioggia debole. Meteo Lido di Spina 3 giorni Venerdì 2 Dicembre: giornata caratterizzata da deboli piogge o rovesci, min 8°C, max 10°C. Entrando nel ...Il 22 dicembre si celebrano i 100 anni dalla morte di Cosimo De Giorgi. Come tanti altri salentini illustri, anche il De Giorgi è ricordato dalla maggior parte dei leccesi come un indirizzo, una strad ...