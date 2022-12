Usa | allarme topi a New York | sindaco cerca un super exterminator Ecco quanto guadagnerà

Adnkronos

E'topi a New York, dove gli avvistamenti in città dei ratti sono aumentati del 71%, secondo i dati del dipartimento per la Pulizia urbana, dall'ottobre del 2021. Questo ha spinto il sindaco ex ...E'topi a New York, dove gli avvistamenti in città dei ratti sono aumentati del 71% , secondo i dati del dipartimento per la Pulizia urbana, dall'ottobre del 2021. Questo ha spinto il sindaco ex ... Usa, allarme topi a New York: sindaco cerca un super exterminator Aerei militari russi e cinesi violano spazio aereo della Corea del Sud: allarme a Seul e Tokyo L'Unione europea conta sul contributo della Cina «per mettere fine alla brutale occupazione e distruzione ...(Adnkronos) - E' allarme topi a New York, dove gli avvistamenti in città dei ratti sono aumentati del 71%, secondo i dati del dipartimento per la Pulizia urbana, dall'ottobre del 2021. Questo ha spint ...