' Indiana Jones 5' e ' I Guardiani della Galassia 3' | ecco gli attesissimi trailer

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 'e La ruota del Destino' e 'IVol. 3' , The Walt Disney Company ha diffuso i primie i poster dei duetitoli. Nel film Marvel Studios ...

Nelle scorse ore è arrivato finalmente il primo trailer di5 . O meglio, diand the Dial of Destiny , questo il titolo ufficiale del quinto capitolo della saga interpretata da Harrison Ford e che arriverà nelle sale italiane nell ...e La ruota del Destino' e 'I Guardiani della Galassia Vol. 3' , The Walt Disney Company ha diffuso i primi trailer e i poster dei due attesissimi titoli. Nel film Marvel Studios ...Harrison Ford torna a vestire i panni dell'archeologo Indiana Jones nel quinto capitolo della saga: cosa sappiamo su titolo, trailer e cast. Video ...Le avventure del professor Jones stanno tornando con Indiana Jones e la Ruota del Destino, quinta pellicola del franchise che arriverà nelle sale il 23 giugno 2023. Il mondo di Indiana Jones (Harrison ...