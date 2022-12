Federico Fashion Style | confessione a sorpresa | fan spiazzati | nessuno se lo sarebbe aspettato

Leggi su tvzap

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Personaggi Tv.gay. Nel corso di un’intervista per il settimanale “Nuovo”,, famoso parrucchiere e personaggio televisivo, si è lasciato andare ad una. I fan sono rimastidalle sue parole, mai se loro aspettati. Siamo sicuri che ladiLauri spiazzerà anche voi. (Continua…) LEGGI ANCHE:, il famoso parrucchiere in ospedale: cos’è successoè gay?Lauri, in arte...