(Di venerdì 2 dicembre 2022) Life&People.it Scegliere un’è un’azione importante e al tempo stesso richiede un processo decisionale accurato. Sempre più spesso infatti tendiamo a dare rilevanza a una serie di fattori che hanno un peso notevole nelle nostre selezioni. Tra questi ovviamente non vanno sottovalutati i; ecco quindi che è fondamentale capire quali siano lein termini diper ledel: su quali tonalità puntare? Una ricerca condotta ci fa comprendere quali siano iche andranno per la maggiore. Il punto base è rappresentato dal fattore creatività; tutto sempre nel pieno rispetto dei concetti di sostenibilità e massima funzionalità. Non dobbiamo dimenticare che una determinata selezione cromatica è ...

Life and People

Il nuovissimo Austral si inserisce nella tradizione delle "da vivere" e segna la prossima ... La nuovissima Renault Austral è disponibile in settedi carrozzeria. La versione Esprit Alpine ...Toyota Corolla 2023: uscita e prezzo L'sarà disponibile a partire da marzo 2023, per un prezzo di 32.500 euro. Isaranno Jumper Blue (Hatchback e Touring Sports), Midnight Teal (Corolla ... Colori e auto: le nuove tendenze 2023 ideate dai car designer Nella Gigafactory di Berlino, Tesla sta producendo il SUV Model Y per il quale sono destinate due nuove vernici prodotte nella nuova cabina di verniciatura ...Di proprietà di un famoso collezionista americano, Bryan Salamone, la Aventador è nota nell’ambiente per la sua colorazione molto particolare e i dettagli cromati ...