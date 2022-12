Calendario sci alpino oggi | orari 2 dicembre Lake Louise e Beaver Creek | startlist | programma | tv | streaming 2 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo le giornate dedicate alle prove si aprirà, venerdì 2, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 18.15 italiane si disputerà la discesa libera maschile a, negli USA, mentre alle ore 20.00 italiane si svolgerà la discesa libera femminile a, in Canada. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DIDALLE 18.15 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DIDALLE 20.00 Le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD (discesa femminile in differita alle 22.00) e su Eurosport 2, mentre la direttasarà fruibile su ...

Diretta tv su RaiSport+HD (discesa femminile in differita alle 22.00), Eurosport 2 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE